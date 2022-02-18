Зарплата депутата складається з посадового окладу в розмірі 10 прожиткових мінімумів та надбавки.

Верховна Рада України в четвер, 17 лютого, прийняла Постанову Про реалізацію окремих положень Закону України "Про статус народного депутата України" (№7062).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 305 народних депутатів із 350, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачається установити, що щомісячна заробітна плата народного депутата складається з посадового окладу нардепа - члена комітету ВР у розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, і надбавки до посадового окладу в розмірі, який діяв на 1 січня 2020 року, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 20 квітня 2016 року №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Посадовий оклад депутата, обраного на посаду першого заступника, заступника голови комітету, секретаря комітету, першого заступника, заступника голови депутатської фракції (депутатської групи) у ВР, голови підкомітету комітету ВР, встановлюється на 3% вище посадового окладу депутата - члена комітету ВР; голови комітету ВР, голови фракції (групи) у ВР - на 5% вище; заступника голови ВР - на 10% вище; першого заступника голови ВР - на 15% вище; голови ВР - на 20% вище.

Серед іншого, передбачається встановити загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата в розмірі 29,2 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 15 лютого 2022 року №2041-ІХ "про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" і застосовується з 1 січня 2022 року.

Зарплати депутатів - що відомо

У січні 2020 року тодішній спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що народні депутати отримують "брудними" 42 тисячі гривень.

Пізніше "слуга народу" Галина Третьякова заявила, що зарплата у народних обранців низька. За її словами, депутатам нараховують в середньому по 42 тисячі гривень на місяць, а після вирахування податків залишається 32-35 тисяч.

У жовтні стало відомо, що українські нардепи далеко не найбідніші в країні. Найбільше за вересень 2020 року заробив тодішній перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук - майже 60 тисяч гривень. Всього за місяць понад 50 тисяч гривень заробили 13 депутатів.

3 грудня 2021 року народні депутати поскаржилися, що їм не вистачає заробітної плати на життя. Деякі з них заявили, що їх рівень життя за час роботи у Верховній Раді знизився.

15 лютого ВР прийняла Закон Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (№7002). Цим законом народному депутату встановлюється заробітна плата, щомісячний розмір якої складається з посадового окладу відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, залежно від посади народного депутата у ВР та її органах, а також надбавок, доплат до посадового окладу.

Раніше визначалося, що депутату встановлюється Верховною Радою щомісячний посадовий оклад. Надбавки до встановленого ВР посадового окладу народному депутату здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України.

Із закону виключається положення, згідно з яким народний депутат у питаннях матеріального та соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів уряду.

Встановлюється, що народному депутату здійснюються надбавки, доплати до посадового окладу в розмірах, визначених законодавством.

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