Багато народних обранців розповіли, що з приходом в політику стали жити гірше

Народні депутати поскаржилися, що їм не вистачає заробітної плати на життя. Багато з них заявили, що їх рівень життя за час роботи у Верховній Раді знизився.

Про це народні обранці розповіли в коментарі "Страна.ua".

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Ківа заявив, що"розтягнути шлунок дуже легко, але він навчився виставляти рамки своїх потреб".

При цьому представник "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився на скорочення доходів, але грошей "в принципі вистачає". Він нагадав, що до парламенту займався бізнесом та юридичною практикою.

Читайте такожЄС бачить Україні 1,4 мільйона євро для реагування на гібридні загрози з Білорусі"Отримував за одну годину гонорар 400 доларів. Зараз у мене є фіксована зарплата, але мені в принципі вистачає. Ті гроші, які я отримую, стільки я й витрачав на життя. Тому що я вважав, що потрібно себе тримати в якихось рамках. Зрозуміло, що коли ти отримуєш великий гонорар, то з самого початку починаєш їх витрачати. Але у мене це пройшло вже багато років тому", - пояснив політик.

Поскаржився на падіння рівня доходів й голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, погіршення його добробуту видно в декларації.

У свою чергу "слуга народу" Роксолана Підласа заявила, що її доходи скоротилися на половину.

"Не хочу кривити душею й говорити, що депутати погано живуть, але рівень доходів знизився в порівнянні з тим, що у мене було до Верховної Ради", - пояснила народна обраниця.

З такою ж проблемою зіткнувся і представник групи "Довіра" Сергій Шахов. За його словами, в бізнесі він заробляв більше.

Читайте також"Є доказ": Арахамія запевняє, що не має подвійного громадянства"Коли я був великим підприємцем й взагалі жив на тій території, працював по всьому світу, не був у політиці - з фінансової сторони рівень погіршився", - зазначив Шахов.

Водночас Віталій Безгін, який також є членом "Слуги народу", розповів, що йому зарплати й зовсім не вистачає.

"Просто внаслідок того, що об'єктивно я живу здебільшого на накопичення. І я чесно кажу, що зарплати, яка є, враховуючи депутатську діяльність, її не вистачає", - підкреслив нардеп.

Зарплати депутатів

У січні 2020 року тодішній спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що нардепи отримують "брудними" 42 тисячі гривень. Від цієї суми слід відняти податки - минулого року це були мінус 3 тисячі гривень.

У червні 2020 року він заявив, що поки рано говорити про підвищення зарплат народним депутатам. За його словами, зарплати і так незначно зросли, завдяки індексації.

Через місяць "слуга народу" Галина Третьякова влипла в скандал, заявивши, що зарплата нардепів низька. Вона уточнила, що депутату нараховують в середньому 42 тисячі гривень на місяць, а після вирахування податків він отримує 32-35 тисяч залежно від того, чи брав відпустку.

Вже в жовтні стало відомо, що народні обранці далеко не найбідніші в країні. Найбільше за вересень 2020 року запрацював перший заступник голови Парламенту Руслан Стефанчук - майже 60 тисяч гривень. Всього за місяць понад 50 тисяч гривень заробили 13 депутатів.

Фактично через рік Третьякова заявила, що 5-5,5 тисячі гривень заробітної плати "достатньо" для задоволення фізіологічних потреб.

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Автор: Анастасія Горбачова