За роки перебування в ув’язненні в неналежних умовах у чоловіка серйозно загострилися хронічні хвороби, а також він втратив слух.

Українському політв’язню Олегу Приходьку у російській колонії не надають жодної медичної допомоги і кажуть, що в штрафному ізоляторі він залишатиметься, допоки не помре. На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він підкреслив, що 65-річного кримського політв’язня Приходька, незаконно засудженого на 9,5 років позбавлення волі, три місяці безпідставно утримують у штрафному ізоляторі виправної колонії №2 Краснодарського краю.

"Цинізм полягає в тому, що тюремники відверто кажуть ув’язненому, що в ШІЗО він залишатиметься, допоки не помре, адже отримали наказ "згори". Про це мені повідомила донька бранця – Наталя", - зауважив омбудсмен.

Більше того, підкреслив він, Приходьку не надають жодної медичної допомоги, що ставить під загрозу його здоров’я та життя.

"За роки перебування в ув’язненні в неналежних умовах у літнього чоловіка серйозно загострились хронічні хвороби, зокрема із шлунково-кишковим трактом. Він втратив слух, скаржиться на сильні болі в ногах і набряки, погіршився зір", - розповів Лубінець.

Він наголосив, що використання штрафних ізоляторів як інструменту тортур та психологічного тиску - стала каральна практика Росії щодо українських політв’язнів.

"Направив звернення до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо неприпустимості постійного утримання у ШІЗО, встановлення обставин загрози життю українського політв’язня Олега Приходька та притягнення до відповідальності причетних до тортур над ним", - повідомив Лубінець.

Уповноважений також підкреслив, що нелюдське ставлення до незаконно ув’язнених громадян України у російських застінках та ненадання їм належної медичної допомоги має стати приводом для посилення тиску з боку міжнародної спільноти на Росію та вимогою негайного їх звільнення.

"Цивілізований світ має зрозуміти, що РФ уже давно не має жодного стосунку до міжнародного гуманітарного права та концепцій прав людини!", - наголосив він.

Українські цивільні полонені в РФ

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними члена експертної ради Центру громадянських свобод Михайла Савви, Росія утримує щонайменше 7 тисяч українських цивільних. Серед цивільних, яких утримує країна-агресор, є і журналісти, зокрема кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

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