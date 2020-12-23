Максиму Микитасю заборонено залишати місце проживання з 23:00 до 07:00.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду до 23 лютого продовжив домашній арешт колишньому народному депутату, екс-президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Як повідомляє прес-служба суду, йому заборонено залишати місце проживання з 23:00 до 07:00.

Також Микитась зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний браслет.

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Справа скандального забудовника Микитася

Максиму Микитасю, а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди на 81,64 млн грн.

За даними слідства, у 2000-х роках головне управління внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року - ГУ Нацгвардії України) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

1 грудня 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що в рамках розслідування справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.

Проте з’ясувалося, що Микитась у змові з колишнім посадовцем "Укрбуду" домовився з заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтином Дубоносом про внесення недостовірних даних до вищезгаданої експертизи.

За "винагороду" у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. гривень Дубонос занизив ринкову вартість житлового комплексу у більш ніж 11 разів - з 81 млн гривень до 7 млн гривень. У зв’язку з чим йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Микитасю додатково інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України за надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

2 грудня у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

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Автор: Антоніна Доломанжи