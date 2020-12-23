Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду до 23 лютого продовжив домашній арешт колишньому народному депутату, екс-президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю.
Як повідомляє прес-служба суду, йому заборонено залишати місце проживання з 23:00 до 07:00.
Також Микитась зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний браслет.
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Справа скандального забудовника Микитася
- Максиму Микитасю, а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди на 81,64 млн грн.
- За даними слідства, у 2000-х роках головне управління внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року - ГУ Нацгвардії України) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.
- В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
- Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
- 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.
- 28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.
- 1 грудня 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що в рамках розслідування справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.
- Проте з’ясувалося, що Микитась у змові з колишнім посадовцем "Укрбуду" домовився з заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтином Дубоносом про внесення недостовірних даних до вищезгаданої експертизи.
- За "винагороду" у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. гривень Дубонос занизив ринкову вартість житлового комплексу у більш ніж 11 разів - з 81 млн гривень до 7 млн гривень. У зв’язку з чим йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
- Микитасю додатково інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України за надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.
- 2 грудня у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.
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