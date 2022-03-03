24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Зокрема, підприємство вже прийняло на ремонт СБРМ "Тигр".
Про це повідомляє компанія в Facebook.
"Майже новий, малий пробіг, двигун, коробка і ходова цілі. Є сліди обгорання і невеликі залишки органіки. Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення і ремонту", - йдеться в повідомленні.
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