Зокрема, підприємство вже прийняло на ремонт СБРМ "Тигр".

Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Зокрема, підприємство вже прийняло на ремонт СБРМ "Тигр".

Про це повідомляє компанія в Facebook.

"Майже новий, малий пробіг, двигун, коробка і ходова цілі. Є сліди обгорання і невеликі залишки органіки. Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення і ремонту", - йдеться в повідомленні.

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