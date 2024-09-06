Народного депутата обвинувачують у державній зраді.

Народний депутат Нестор Шуфрич живий, заявила в ефірі телемарафону радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"Напевне розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника. Їм інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади й зміни меж територій державного кордону України", – розповіла Сапьян.

Крім того, вона додала, що народного депутата Нестора Шуфрича також звинувачують у державній зраді.

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"Власне, можливо дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре", – додала Сапьян.

Що цьому передувало

Напередодні екс-нардеп Ігор Мосейчук повідомив на своїй сторінці в Telegram про смерть діючого народного обранця Нестора Шуфрича у СІЗО. Згодом він сам спростував цю інформацію з посиланням на адвокатів.

Нестор Шуфрич: що відомо

Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді у вересні 2023 року. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Зокрема, одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

Згодом Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР оголосили нардепу про ще одну підозру. За даними слідства, нардеп платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території тимчасово окупованого Криму.

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