Мітингувальники закликають не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ.

Активісти-антикорупціонери влаштували біля «Президент Готелю» у Києві протест проти з’їзду суддів. На з’їзді мають обрати нових членів ВРП та одного суддю КСУ.

Онлайн-трансляцію з мітингу вів «Центр протидії корупції».

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Як йдеться в описі ЦПК, у Києві сьогодні проходить з’їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу - Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України.

Мітингувальники закликають не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ.

На відео можна бачити, що в акції взяли участь декілька десятків людей, на місці чергувала поліція.

Активісти наголосили, що серед кандидатів на посади є судді Майдану та судді, що підозрюються у злочинах.

Нагадаємо, посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) закликали з'їзд суддів України, який відбудеться 9-11 березня, відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду.

Європейський Союз також рекомендував відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на з'їзді суддів до ухвалення реформи ВРП.

З'їзд суддів в Україні

Місце проведення XVIII з'їзду суддів 9-11 березня змінено з міркувань безпеки, за рекомендацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. З'їзд відбудеться у приміщенні "Президент Готелю", а не в Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України, як планували раніше.

27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, бо на цю дату запланований з'їзд суддів. Активісти вимагали встановлення цивілізованої системи правосуддя в Україні.

24 лютого голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наполягав на необхідності термінового реформування процесу відбору і перевірки Вищої ради правосуддя.

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Автор: УНІАН