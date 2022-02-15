Речник Путіна назвав ситуацію навколо України "безпрецедентною кампанією нагнітання в Європі".

У Кремлі заявили, що інформація про можливий напад Росії на Україну 16 лютого є "безпрецедентною кампанією з нагнітання напруженості в Європі".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

"Справді, від цього лихоманить весь світ, це не що інше, як абсолютно безпрецедентна інформаційна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі", - сказав Пєсков.

Крім того, речник Путіна наголосив, що в РФ вважають "згубною, дуже поганою практикою ось так кидатися словами, звинувачувати, що хтось на когось нападе, затівати евакуацію дипломатів".

"Це якась показна істерика, яка, природно, ні на чому не ґрунтується", - додав Пєсков.

Загроза вторгнення РФ в Україну: що відомо

В останні пару місяців Росія під виглядом навчань сконцентрувала біля кордонів України значну кількість військових. Після чого в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ готується до вторгнення в Україну.

Тим часом РФ заперечувала свої наміри вторгнутися в Україну і одночасно висунула НАТО ультиматум. Серед іншого в ньому була вимога не приймати Україну в члени Альянсу.

Західні країни серйозно спантеличилися можливим наступом Росії на Україну. У зв'язку з цим було проведено ряд почергових переговорів на вищому рівні між президентами України, Росії, Франції та США.

Наприкінці минулого тижня почався справжній інформаційний апогей з приводу можливого вторгнення РФ. У ЗМІ з'явилася навіть дата наступу - 16 лютого, проте представник Пентагону Джон Кірбі не зміг підтвердити початок вторгнення Росії на територію України в цей день.

У зв'язку зі зростаючою загрозою нападу РФ на Україну деякі країни скоротили чисельність співробітників у своїх диппредставництвах, а деякі перенесли посольства з Києва до Львова. Крім того, ряд країн рекомендував своїм громадянам покинути Україну і не відвідувати її найближчим часом.

Сьогодні стало відомо, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.

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