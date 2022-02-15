Повідомляється, що Україну відвідають п'ять-шість литовських парламентаріїв, програма візиту ще не спланована.

У день передбачуваного вторгнення РФ в Україну Київ збираються відвідати делегації парламентаріїв з Литви та Польщі.

Про це УНІАН розповів голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас.

"Ми хочемо висловити солідарність, щоб українці не були одні в такій ситуації, це найголовніше. Ми хочемо показати приклад іншим парламентарям, лідерам інших країн. Потрібно їхати в Україну, а не виїжджати з неї. Я пам'ятаю 2008 рік, коли летіли президенти різних країн до Грузії, той візит допоміг призупинити агресію", - розповів УНІАН Лаурінас Кащюнас.

За словами політика, прилетить п'ять-шість литовських парламентаріїв, програма візиту ще не спланована.

Зазначимо, що 16 лютого – День незалежності Литви.

"Ми ще організовуємо всі візити, зустрічі. Знаємо, що буде делегація з Польщі в цей же день. Може, щось організуємо Тристороннє, згадаємо спільну історію наших народів", - Кащюнас.

Нагадаємо, політик не так давно був в Україні, побував у прифронтових районах Донбасу.

"Україна-народ, який знає, як захищати свою Батьківщину, як воювати. І кожен агресор повинен це знати і, я думаю, вони це знає. Питання тільки в тому, щоб українцям було чим захищатися. І ми робимо дуже багато для цього, на вихідних прибула наша допомога. Хотілося, щоб більше країн Заходу це робили", - зазначив Кащюнас.

За його словами, загроза вторгнення реальна.

"Індикатори показують, що технічно вони (РФ - УНІАН) вже підготувалися. Питання тільки в політичному рішенні. Буде воно чи ні - інше питання. Якщо буде, його втілення-питання не доби, а годин", - стверджує Кащюнас.

Загроза вторгнення РФ в Україну: що відомо

В останні пару місяців Росія під виглядом навчань сконцентрувала біля кордонів України значну кількість військових. Після чого в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ готується до вторгнення в Україну.

Тим часом РФ заперечувала свої наміри вторгнутися в Україну і одночасно висунула НАТО ультиматум. Серед іншого в ньому була вимога не приймати Україну в члени Альянсу.

Західні країни серйозно спантеличилися можливим наступом Росії на Україну. У зв'язку з цим було проведено ряд почергових переговорів на вищому рівні між президентами України, Росії, Франції та США.

Наприкінці минулого тижня почався справжній інформаційний апогей з приводу можливого вторгнення РФ. У ЗМІ з'явилася навіть дата наступу - 16 лютого, проте представник Пентагону Джон Кірбі не зміг підтвердити початок вторгнення Росії на територію України в цей день.

У зв'язку зі зростаючою загрозою нападу РФ на Україну деякі країни скоротили чисельність співробітників у своїх диппредставництвах, а деякі перенесли посольства з Києва до Львова. Крім того, ряд країн рекомендував своїм громадянам покинути Україну і не відвідувати її найближчим часом.

Сьогодні стало відомо, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.

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