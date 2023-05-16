Там нагадали, що 20% грузинських земель все ще окуповані Росією.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало відновлення Грузією авіасполучення з Росією.

Так, речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter наголосив, що світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви.

"При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, буде в захваті від такого результату", - заявив він.

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Відновлення авіасполучення між Грузією і РФ

10 травня президент РФ Володимир скасував візовий режим для громадян Грузії. Москва офіційно дозволила прямі авіарейси в країну.

15 травня стало відомо про те, що Грузія відновлює авіасполучення з Росією. Зокрема, грузинський уряд заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

16 травня стало відомо про те, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на здійснення прямих рейсів з Тбілісі до Москви. Так, польоти в Москву будуть здійснюватися сім разів на тиждень, починаючи з 20 травня.

Після цього представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що зовнішня політика Грузії і політика в сфері безпеки стає все більш неузгодженою з відповідними політиками ЄС.

Керівник ОП Андрій Єрмак також прокоментував ситуацію: "У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар‘їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей… Дехто, схоже, забув трагедію в Горі. Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та убивцями - це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов‘язково зроблять це також".

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