Представники аеропорту повідомили про технічний збій.

На сайті російського міжнародного аеропорту "Внуково" з'явився щоденний прямий рейс в Грузію. У грузинському Агентстві цивільної авіації відхрестилися від відновлення авіасполучення з Росією.

За інформацією видання Новини-Грузія, інформація про рейс з'явилася 14 квітня, але незабаром зникла. При цьому представники аеропорту "Внуково" повідомили про технічний збій.

У свою чергу в Агентстві цивільної авіації Грузії заявили, що рішень про відновлення прямого авіасполучення з Росією не було.

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"Підкреслюємо, що між Грузією і Росією пряме регулярне авіасполучення не здійснюється і статус-кво не змінився. Російська сторона не зверталася з приводу відновлення регулярного повітряного сполучення", – йдеться в повідомленні.

Представники авіакомпанія Georgian Airways, чий рейс анонсували в Росії, заявили, що не подавали заявок на цей маршрут.

Авіасполучення між Грузією і Росією - що відомо

Росія припинила авіасполучення з Грузією після так званої "ночі Гаврилова" в липні 2019 року. Тоді спалахнули заворушення після появи в парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова.

19 січня 2023 року в Грузії заговорили про можливе відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою. У свою чергу представник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував таку ініціативу.

5 лютого 2023 року представник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано попередив Тбілісі про можливі санкції у разі відновлення авіасполучення з Росією.

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