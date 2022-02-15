У відомстві зазначають, що правоохоронні органи сподіваються на активну та ефективну співпрацю із громадянами України.

В Офісі Генерального прокурора можуть організувати цілодобову "гарячу лінію" для прийому доказів російської агресії у разі вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Офісу.

"Розслідування розв’язання та ведення агресивної війни проти України і пов’язаних із нею тяжких та особливо тяжких злочинів триває вже вісім років і не припиняється ні на мить. За цей період вже виявлено понад 31 тисячу таких правопорушень і матеріали щодо чверті з них злочинів направлено для розгляду до суду. Судами вже ухвалено понад 4 тисячі вироків", - повідомляють на сайті

У відомстві підкреслюють, що зараз органи прокуратури та інші правоохоронні органи сподіваються на активну та ефективну співпрацю із громадянами України.

"Всі зафіксовані громадянами будь-які можливі прояви агресії Російської Федерації – фото-, відео- та інші матеріали стануть важливими доказами злочинів проти нашої держави та її громадян", - зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Зафіксовані прояви, за її словами, в тому числі, будуть основою судових процесів над злочинцями як на національному, так і міжнародному рівні.

"У разі необхідності, у Офісі Генпрокурора буде організовано цілодобову "гарячу лінію", куди кожен 24/7 зможе надати таку інформацію за телефоном, месенджером чи на електронну пошту. Разом з тим, ми розраховуємо на дипломатичний, мирний та переговорний спосіб врегулювання ситуації", – резюмувала Генпрокурор.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора спростували евакуацію документів із Києва до Львова. У відомстві запевнили, що всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі.

Пізніше "перевезення" з ОГ у Києві документів до Львова прокоментувала й Генпрокурор Венедіктова. Вона запевнила, що правоохоронні органи "завжди готові до різного розвитку подій".

Вас також можуть зацікавити новини: