Михайло Подоляк зазначив, що Москва "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Олександра Лукашенка про роздачу Росією ядерної зброї. Він вказав, що самопроголошений президент Білорусі підриває принципи глобальної безпеки.

"Ядерні" заяви Лукашенка (номінального господаря Білорусі і VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що РФ навмисно "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування і "ховає" ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив політик до Twitter.

Він вказав, що РФ і Білорусь підриває принципи глобальної безпеки, тому потрібна жорстка позиція інших ядерних країн.

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"Необхідна жорстка позиція ядерних держав; відповідні резолюції ООН/МАГАТЕ; об'ємні санкції проти "Росатому"; системні фінансові санкції щодо Білорусі і остаточно щодо Росії", - підсумував Подоляк.

Ядерні заяви Лукашенка - що відомо

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розкритикував зближення Мінська і Москви, окремо згадавши дивне рішення про ядерну зброю, яке у РФ і Білорусі тепер "одне на двох".

У свою чергу самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни СНД вступати в союз з РФ, щоб отримати ядерну зброю. При цьому він заявив, що сьогодні "у нас унікальний шанс об'єднатися".

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