Раніше Арестович оскандалився пропозицією перейменувати Україну в Русь-Україну.

Радник глави ОП Олексій Арестович після скандалу з перейменуванням країни в Русь-Україну запропонував як альтернативу ще одну назву.

Про це йшлося в ефірі програма Politeka, який вже встигли розтиражувати російські пропагандистські програми.

Замість Русі-України Арестович запропонував перейменувати Україну в "Об'єднані землі України". Радник Єрмака послався тут на приклади європейських країн.

"Об'єднані землі України можна було б назвати. Тут широкий простір. Ми схожі на Австрію і Німеччину, яких міряють землями. У нас теж треба міряти землями. У нас є географічно відокремлені райони, зі своїми мікрокультурами, зі своїм субетносом, зі своєю історією. І землями їх було б називати в самий раз, наприклад", - заявив Арестович.

Читайте такожАрахамія розповів, коли відбудуться відставки в КабмініРаніше Арестович оскандалився пропозицією перейменувати Україну в Русь-Україну: "Наше завдання - стати Руссю-Україною. І зауваж, ця назва прозвучала за останні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. От якщо ми це зробимо - про решту можна не сильно турбуватися".

При цьому Арестович не повідомив, чи підтримує цю ідею сам президент Володимир Зеленський.

Крім того, від Арестовича надходила пропозиція розмежувати законодавчо поняття "руський" і"російський".

Автор: Яна Ставська