Радник глави ОП Олексій Арестович після скандалу з перейменуванням країни в Русь-Україну запропонував як альтернативу ще одну назву.
Про це йшлося в ефірі програма Politeka, який вже встигли розтиражувати російські пропагандистські програми.
Замість Русі-України Арестович запропонував перейменувати Україну в "Об'єднані землі України". Радник Єрмака послався тут на приклади європейських країн.
"Об'єднані землі України можна було б назвати. Тут широкий простір. Ми схожі на Австрію і Німеччину, яких міряють землями. У нас теж треба міряти землями. У нас є географічно відокремлені райони, зі своїми мікрокультурами, зі своїм субетносом, зі своєю історією. І землями їх було б називати в самий раз, наприклад", - заявив Арестович.
Читайте такожАрахамія розповів, коли відбудуться відставки в КабмініРаніше Арестович оскандалився пропозицією перейменувати Україну в Русь-Україну: "Наше завдання - стати Руссю-Україною. І зауваж, ця назва прозвучала за останні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. От якщо ми це зробимо - про решту можна не сильно турбуватися".
При цьому Арестович не повідомив, чи підтримує цю ідею сам президент Володимир Зеленський.
Крім того, від Арестовича надходила пропозиція розмежувати законодавчо поняття "руський" і"російський".