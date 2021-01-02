В Офісі українського президента прогнозують, що під час візиту Макрона буде започатковано ряд нових економічних проектів.

У 2021 році Україну з візитом відвідають президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

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Про це написав заступник керівника Офісі президента України, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква у статті для видання «Дзеркало тижня».

«У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проектів», - поінформував він.

Також, додав Жовква, очікується візит до України глави італійського уряду.

«Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єр-міністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду в Україну, що має відбутися у 2021 році», - написав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він пообіцяв відвідати Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація.

Раніше глава держави повідомив про згоду Франції допомогти Україні в отриманні вакцини від коронавірусу та назвав це "жестом справжньої дружби".

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Автор: Світлана Закелова