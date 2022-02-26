Поки "конкретний діалог завершився безрезультатно".

В Офісі президента прокоментували заяви Росії про нібито відмову України від перемовин.

"Неправда, ми відкриті для реалістичних пропозицій щодо деескалації", - наголосив співрозмовник УНІАН в Офісі президента.

За його джерела, "конкретний діалог завершився безрезультатно, але в ширшому контексті".

Як УНІАН повідомляв раніше, прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів з РФ.