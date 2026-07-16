У Раді хочуть посилити покарання за нечесне паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Також пропонується впровадити новий штраф – за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Особа з інвалідністю".

У Верховній Раді України пропонують посилити покарання для водіїв, які безпідставно паркуються на місцях для осіб з інвалідністю.

Про це йдеться у зареєстрованому в парламенті законопроєкті авторства групи депутатів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю (№ 15403).

Законопроєктом встановлюється, що зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою (де дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, крім випадків вимушеної стоянки), без встановленого на них розпізнавального знака "Особа з інвалідністю", а так само створення перешкод таким водіям у зупинці чи стоянці – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 тисяча 700 грн).

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У чинній версії закону йдеться про штраф розміром від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 20 до 1 тис. 700 грн).

Крім того, законопроєктом пропонується встановити новий штраф – за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Особа з інвалідністю". Це тягнутиме за собою накладення штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5 тис. 100 грн.

Попередні рішення Ради

Як повідомляв УНІАН, 14 липня ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, який посилює відповідальність за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також робить крок до декриміналізації порнографічного контенту для повнолітніх.

Так, законопроєктом, зокрема, пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

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