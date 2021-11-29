Стягнення російських військ до українського кордону дійсно може говорити про загострення. Загроза є такою, як весною цього року.

У Міністерстві оборони України зазначили, що напад Росії на Україну стався у 2014 році. Наразі існує загроза розширення ескалації вглиб території України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Інтер".

"Напад, або порушення нашої територіальної цілісності відбувалося у 2014 році. Навіть якщо ми говоримо про загострення, то йдеться про розширення ескалації вглиб території України. Але таке загострення у нас відбувається регулярно. Тобто ЗСУ, наша розвідка, міністерство оборони - ми спостерігаємо нескінченний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території", - зазначила Маляр.

За її словами, періодів збільшення та зменшення загрози ескалації конфлікту дуже багато. Стягнення російських військ до українського кордону дійсно може говорити про загострення, каже Маляр. Водночас заступниця міністра оборони наголосила, що загроза є такою, як весною цього року.

Читайте такожУ НАТО закликали Росію до деескалації ситуації поблизу кордонів УкраїниМаляр вважає, що паралельно з повідомленнями про загострення ситуації на кордоні розпочалася потужна інформаційна кампанія, яка "фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку".

"І на тлі цих заяв, що дійсно є загострення, що є інформаційна потужна кампанія, якої скажімо, не було весною, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь що може стати тим пусковим гачком і бути використане Росією заради провокації. Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові", - додала Маляр.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Автор: Марта Гичко