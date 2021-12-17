Якщо Росія виступить проти України, Європейський Союз буде у позиції, аби застосувати санкції.

Прем'єр-міністр Словенії, яка головує у Раді Європейського Союзу, Янез Янша заявляє, що в Євросоюзі готові недопустити повторення вторгнення Російської Федерації в Україну, як це було у ситуації з Кримом у 2014 році, коли півострів було незаконно анексовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янша сказав у Брюсселі на прес-конференції в рамках саміту Європейського Союзу за участі голів держав і урядів країн-членів ЄС.

"Що стосується ситуації на кордоні між Росією і Україною, ми зосереджуємо велику увагу для цього питання. Наша позиція єдина і наші слова були чіткими. Ми не допустимо повторення того, що сталося, коли Росія вторглася в Крим. Ми будемо готовими у цей раз", - заявив Янша.

Своєю чергою, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбованість Євросоюзу стосовно російського воєнного нарощення є добре відомою.

Читайте такожУ НАТО закликали Росію не втручатися в їх відносини з Україною"Наша позиція дуже чітка. Ми зберігаємо наш заклик до Росії зменшити напруження і утримуватися від будь-якої подальшої агресії. Ми хотіли би перебувати у ситуації, коли відносини з Росією будуть хорошими, але це значною мірою залежить від вибору, який зробить Москва", - наголосила фон дер Ляєн.

"Тож, хай не буде сумніву, якщо Росія виступить проти України, Європейський Союз буде у позиції, аби застосувати санкції, які можуть змусити заплатити величезну ціну. У цьому зв'язку ми зробили свою роботу", - заявила президент ЄК.

Вона нагадала, що ще у червні Європейська Рада дала завдання Єврокомісії розробити різні варіанти відповіді на дії Росії. У цьому зв'язку розроблялися потенційні обмежувальні заходи і відбувалася координація з партнерами, в тому числі з США.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Автор: Віталій Саєнко