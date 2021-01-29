П'ята сесія розпочнеться 2 лютого.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив четверту сесію парламенту IX скликання.

Читайте такожЗеленський про скорочення кількості нардепів до 300: цей закон на черзіЯк передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив в сесійній залі.

"Чергова, п'ята, сесія Верховної Ради України IX скликання розпочне свою роботу 2 лютого 2021 року. Четверту сесію Верховної Ради України IX скликання оголошую закритою", - сказав Разумков.

Після цього в сесійній залі пролунав Гімн України.

Сьогоднішнє засідання Ради, відповідно, завершилося.

Засідання Верхвоної Ради

26 січня парламент ухвалив постанову "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстраційний номер 4502), якою передбачається, що наступна сесія триватиме з 2 лютого по 23 липня 2021 року.

Календарним планом передбачено, що в пленарному режимі парламент працюватиме 12 тижнів: з 2 по 5 та з 15 по 19 лютого, а також з 2 по 5 березня, з 16 по 19 березня, з 30 березня по 2 квітня, з 13 по 16 квітня, з 27 по 30 квітня. У травні в сесійній залі депутати працюватимуть з 18 по 21. Також в пленарному режимі ВР працюватиме з 1 по 4 червня, з 15 по 18 червня, з 30 червня по 2 липня, з 13 по 16 липня.

Відповідно до календарного плану, народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах 7 тижнів: з 8 по 12 лютого, з 9 по 12 березня, з 5 по 9 квітня, з 5 по 7 травня та з 11 по 14 травня, з 7 по 11 червня, з 5 по 9 липня.

З виборцямидепутати працюватимуть з 22 по 26 лютого, з 22 по 26 березня, з 19 по 23 квітня, з 24 по 28 травня, з 22 по 25 червня та з 19 по 23 липня.

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Автор: Таня Поляковська