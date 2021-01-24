Перший у 2021 році пленарний тиждень Верховної Ради традиційно розпочнеться з нарадами голів фракцій у голови Парламенту.
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Як повідомляє у своєму Telegram заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк, парламентарі мають зібратися о 10: 15.
"Тема - кнопкодавство, і які заходи були вжиті для його уникнення в майбутньому... може нарешті, через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони, хто ж ця загадкова людина, яка має доступ до камер спостереження в Раді",- повідомив він.
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