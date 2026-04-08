'Слуга народу' втратила ще одного нардепа: що буде з фракцією в Раді

Парламент проголосував за припинення повноважень нардепки Володіної.

Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народної депутатки України з фракції "Слуга народу" Дар’ї Володіної. Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали 253 нардепи.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Дар’ї Володіної, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія" "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", - сказано в проголосованій парламентом постанові. Заяву вона написала 17 березня 2026 року. В ній не вказано причину бажання достроково скласти повноваження.

Володіна на парламентських виборах 2019 року обиралася до ВР України за списком партії "Слуга народу" під номером № 65. Тому припинення нею повноважень не вплине на загальну кількість членів фракції, оскільки до парламенту прийде кандидат із списку партії.

Як відомо, Рух "Чесно" в березні зазначав, що Володіна прийшла в Раду як політична експертка, була членкинею Комітету з питань фінансів, а також входила до міжфракційного об’єднання "Розумна політика".

Було сказано, що за логікою списку, мандат має перейти до Олени Київець (№161). Проте тут ситуація стає цікавою. Київець також є першою в черзі на місце іншої "слуги" – Людмили Марченко, яка нещодавно отримала вирок (2 роки в'язниці) за махінації з системою "Шлях". Зазначалося, що якщо мандати складуть обидві депутатки, до парламенту може пройти й наступний за списком – Богдан Моркляник (№163). Він науковець, доктор технічних наук, професор "Львівської політехніки", який з березня 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ.

Робота Володіної в Раді

Як повідомляв УНІАН, на початку депутатської роботи народна депутатка від партії "Слуга народу" Дар’я Володіна наголошувала на необхідності реформування податкової системи та ініціювала створення нової робочої групи у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, яка буде розробляти проєкти законів для реформування чинної податкової системи.

