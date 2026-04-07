Рада прийняла гучний закон про автоматичне стягнення боргів: що буде з майном українців

У разі потрапляння до Єдиного реєстру боржників особа не зможе продавати своє майно.

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює обмеження для боржників і переводить стягнення боргів у автоматизований формат.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, який депутати прийняли сьогодні, 7 квітня. Документ передбачає розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.

Зокрема, планується поглибити взаємодію виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами та небанківськими платіжними сервісами.

Відео дня

Закон передбачає посилення обмежень на розпорядження майном боржників. У разі, якщо особа внесена до Єдиного реєстру боржників, нотаріус або інший орган відмовить у продажі чи заставі її майна.

Водночас буде спрощено процедуру зняття обмежень після погашення заборгованості. Після надходження коштів на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця система автоматично сформує повідомлення про погашення боргу. Це стане підставою для виключення боржника з реєстру, а також для зняття арештів із коштів, електронних грошей і цінних паперів.

Ухвалення цього закону є зобов’язанням України у межах програми Ukraine Facility.

Народний депутат Ігор Фріс у своєму дописі на Facebook заначив, що передбачається заборона звернення стягнення на єдине житло військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення, а також заборона звертати стягнення на єдине житло боржника, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних заробітних плат (432 тисячі грн).

"Нічого додаткового яке б дозволило забирати єдине майно боржника, в законі немає. Навпаки – поріг збільшено з 20, як зараз, до 50 мінімальних зарплат, при яких можливо стягувати житло за рішенням суду", – написав він.

Борги в Україні – інші новини

Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого житла від плати за житлово-комунальні послуги і захищає власників зруйнованого майна від несправедливих боргів.

Зокрема, для знищеного житла нарахування припиняється з дати його руйнування, а для житла, яке визнано непридатним для проживання або створює загрозу життю та здоров'ю, – плата не нараховується протягом періоду ремонту або відновлення.

Також УНІАН писав про нарахування штрафів за несплату аліментів в Україні та можливі санкції при значній заборгованості.

Вас також можуть зацікавити новини: