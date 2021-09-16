Водночас у МЗС України зазначають, що організація Росією голосування на українських тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу.

У Києві посольство Російської Федерації відкриє дільницю для виборів у Державну думу Федеральних зборів РФ, які відбудуться 19 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Виборчі дільниці будуть відкриті. Це буде точно у посольстві Російської Федерації в Києві", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України зазначають, що вибори до Державної Думи Російської Федерації в окупованому Криму, які відбудуться у вересні, поставлять під сумнів російський виборчий процес.

Читайте такожКулеба: ООН з політичних причин проігнорувала саміт Кримської платформи"Вибори до Держдуми РФ в тимчасово окупованих Криму і Донбасі будуть нелегітимними, а їхні результати - юридично нікчемними. Більше того: організація Росією голосування на українських тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу", - наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також МЗС закликає РФ скасувати рішення про залучення населення окупованого Донбасу до участі у виборах до Держдуми.

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Автор: Віталій Саєнко