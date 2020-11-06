Президент України Володимир Зеленський вважає, що передбачені планом дій щодо Донбасу вибори потрібні, але вони не є самоціллю.
Читайте також"Ми нав'язуємо свою ініціативу" : в РНБО прокоментували план дій ТКГ щодо ДонбасуЯк передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час робочої поїздки на Луганщину.
На його думку, у разі покрокового виконання плану дій щодо деокупації Донбасу, навесні там можна буде провести вибори.
«Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж таки не сама ціль. Найголовніше – це сама деокупація, після чого можуть бути вибори. Якщо всі будуть хотіти закінчити війну, то вона точно закінчиться, і тоді така можливість є», – наголосив він.
Зеленський підкреслив, що «демократичні, цивілізовані та прозорі вибори» не можуть бути проведені «без нормальної безпекової ситуації».
«Туди не приїдуть спостерігачі, не буде представників всіх партій і не буде представників ЦВК, тому про які тоді вибори говорити», - пояснив президент.
План дій ТКГ щодо Донбасу: що відомо
5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій по Донбасу.
Цими пунктами визначено:
- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;
- скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО;
- відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;
- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1 тис. 500 осіб);
- лише за виконання перших чотирьох умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).
Українська делегація представила свою позицію ОБСЄ та російській делегації.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що план України щодо Донбасу «розходиться» зі змістом і послідовністю дій, передбачених Мінськими угодами.
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