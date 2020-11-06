Президент підкреслив, що "демократичні, цивілізовані та прозорі вибори" не можуть бути проведені "без нормальної безпекової ситуації".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що передбачені планом дій щодо Донбасу вибори потрібні, але вони не є самоціллю.

Читайте також"Ми нав'язуємо свою ініціативу" : в РНБО прокоментували план дій ТКГ щодо ДонбасуЯк передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час робочої поїздки на Луганщину.

На його думку, у разі покрокового виконання плану дій щодо деокупації Донбасу, навесні там можна буде провести вибори.

«Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж таки не сама ціль. Найголовніше – це сама деокупація, після чого можуть бути вибори. Якщо всі будуть хотіти закінчити війну, то вона точно закінчиться, і тоді така можливість є», – наголосив він.

Зеленський підкреслив, що «демократичні, цивілізовані та прозорі вибори» не можуть бути проведені «без нормальної безпекової ситуації».

«Туди не приїдуть спостерігачі, не буде представників всіх партій і не буде представників ЦВК, тому про які тоді вибори говорити», - пояснив президент.

План дій ТКГ щодо Донбасу: що відомо

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій по Донбасу.

Цими пунктами визначено:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО;

відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1 тис. 500 осіб);

лише за виконання перших чотирьох умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Українська делегація представила свою позицію ОБСЄ та російській делегації.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що план України щодо Донбасу «розходиться» зі змістом і послідовністю дій, передбачених Мінськими угодами.

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Автор: Антоніна Доломанжи