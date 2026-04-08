Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в Угорщині та США: у МЗС відреагували

Журналісти спровокували Джей Ді Венса на заяву, що Україна нібито втручалася у виборчий процес у США та Угорщині, заявив Тихий.

Висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Венса про втручання України у вибори в Угорщині та Штатах обумовлене передвиборчою риторикою. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Я закликаю усіх послухати повністю цю пресконференцію, де це прозвучало. І вам стане очевидно, що присутні там журналісти, не буду давати оцінку їхньому забарвленню, але вони багато разів поспіль намагалися спровокувати віцепрезидента США на різноманітні різкі заяви", - сказав він.

Речник МЗС України зазначив, що практично на всі такі спроби віцепрезидент США відповідав нейтрально.

Відео дня

"А з приводу тієї фрази, яка пролунала, то ми розуміємо, що це відбулося в рамках виборчої кампанії. Ми не надаємо якогось занадто емоційного різкого забарвлення тому, що пролунало. Тому ми не перебільшуємо значення цієї заяви", - додав Тихий.

Заява Венса про втручання України у вибори

Нагадаємо, що раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що звинуватив європейських бюрократів у одному з найгірших зовнішніх втручань у вибори в Угорщині. Також, за його словами, американській владі відомо про те, що "в українських розвідувальних службах є елементи", які нібито намагаються вплинути на вибори в США та Угорщині.

Венс сказав, що "деякі люди з української системи брали участь у виборчій кампанії представників Демократичної партії" буквально за тижні до перемоги Дональда Трампа на виборах. При цьому, як зазначив віцепрезидент США, він переймається проблемами американців, і не дозволяє, аби на нього мали вплив такі дії.

