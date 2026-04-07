Венс звинуватив 'бюрократію з Брюсселя' у втручанні в угорські вибори

Віцепрезидент США вважає ганебними дії європейських бюрократів.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс звинуватив європейських бюрократів у одному з найгірших зовнішніх втручань у вибори в Угорщині, про які йому доводилося чути. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Зокрема, Венс поділився своїми спостереженнями про парламентські вибори в Угорщині.

"Те, що сталося в цій країні, те, що сталося під час цієї виборчої кампанії, - є одним із найгірших прикладів іноземного втручання у вибори, про який я коли-небудь бачив чи навіть читав. Бюрократи в Брюсселі намагалися зруйнувати економіку Угорщини. Вони намагалися зробити Угорщину менш енергетично незалежною. Вони намагалися збільшити витрати для угорських споживачів", - наголосив Венс.

Як стверджує віцепрезидент США, європейські бюрократи зробили це через те, що "ненавидять" Орбана.

При цьому, Венс радить угорцям запитати себе не про те, хто виступає за Європу чи проти неї, а хто виступає за народ Угорщини.

Як запевняє Венс, саме Орбан жорстко відстоює інтереси Угорщини.

"Я тут, щоб допомогти йому у цьому передвиборчому циклі", - сказав Венс.

За словами Венса, той рівень втручання в угорські вибори, який здійснюється з боку брюссельської бюрократії, є "дійсно ганебним".

Про нібито втручання України у вибори

Також Венс відповів на питання про нібито втручання української розвідки у вибори в США.

Як зазначив віцепрезидент США, американській владі відомо про те, що "в українських розвідувальних службах є елементи", які нібито намагаються вплинути на вибори в США та Угорщині.

"Це те, що вони роблять... Я намагаюсь нагадувати собі, що Україна, як і Сполучені Штати, є дуже складною країною. Там є хороші люди. Там є погані люди. Є люди, які намагаються втручатися у чиїсь вибори", - заявив Венс.

Він додав, що деякі люди з української системи брали участь у виборчій кампанії представників Демократичної партії буквально за тижні до перемоги Дональда Трампа на виборах.

При цьому, як сказав Венс, він переймається проблемами американців, і не дозволяє, аби на нього мали вплив такі дії.

На його переконання, в інтересах України, США, Угорщини та усіх, щоб війна якомога скоріше припинилася.

Що ще відомо про політику Угорщини

Як повідомляв УНІАН, Венс вважає, що Орбан допоміг Америці зрозуміти, що треба Україні та Росії для досягнення миру. Вони обоє виступають за переговори лідерів Росії та України, які пропонують провести у Будапешті.

Водночас Орбан закликає країни-члени Євросоюзу скасувати санкції проти російських нафти й газу. За його словами, Європа наближається до однієї з найсерйозніших економічних криз у своїй історії.

"Світ стоїть перед серйозною енергетичною кризою. Європа перебуває у великій небезпеці. Єдиний вихід - скасувати санкції, введені проти російської енергетики. Негайно. Ми маємо думати не про Путіна, а про нашу країну та наші народи", - сказав премʼєр-міністр Угорщини.

