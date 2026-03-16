'Наші сини не будуть гинути за Україну': Орбан звинуватив Київ у втручанні в вибори

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Україна не може налякати його країну нафтовою блокадою, шантажем та погрозами на адресу деяких лідерів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що майбутні парламентські вибори в Угорщині стануть вибором між миром і війною, представивши свій уряд як гаранта стабільності, повідомляє Euronews.

Видання поділилося, що Орбан зробив цю заяву на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому національному святу Угорщини, яке відзначає революцію 1848 року проти габсбурзького панування.

В статті зазначається, що 12 квітня 2026 року в Угорщині відбудуться вибори, які багато хто вважає найсерйознішим викликом для влади Орбана з моменту його приходу до влади у 2010 році.

Відео дня

Примітно, що прем'єр-міністр Угорщини звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію. Орбан стверджує, що Київ підтримує опозицію та Європейський Союз, прагнучи позбавити його влади.

Видання нагадало, що Будапешт і Київ ведуть запеклу суперечку щодо закриття нафтопроводу "Дружба", яким через Україну до Угорщини постачається російська нафта за зниженою ціною.

"Будапешт заблокував надання пакету кредитів ЄС для України на суму 50 млрд євро до відновлення роботи нафтопроводу", - зауважило видання.

В публікації йдеться, що цей конфлікт набув також особистого характеру, що проявилося у гострих обмінах репліками між Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським.

"Ви це бачите, українці? Ви це бачите, Зеленський? Це тисячолітня угорська держава. І ви думаєте, що можете нас налякати нафтовою блокадою, шантажем та погрозами на адресу наших лідерів? Будьте розумними та припиніть це", - сказав Орбан на мітингу.

Видання зазначило, що Орбан зобразив майбутні вибори як жорсткий вибір між миром і війною. Він часто описує Європейський Союз як провоєнний блок, який розгортає конфлікт в Україні через фінансову підтримку та розмови про залучення сухопутних військ.

"Настав час Києву та Брюсселю зрозуміти, що наші сини не будуть гинути за Україну, вони будуть жити за Угорщину. Ми маємо вирішити, хто має сформувати уряд: я чи Зеленський? З усією скромністю пропоную себе", - заявив прем'єр Угорщини.

Україна та Угорщина: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що третій президент України Віткор Ющенко опублікував відкритого листа до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. В ньому колишній президент закликав того "зупинитися" і "повернутися до світла". Ющенко пригадав, що коли ще був в політиці, Орбан "розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту". У відповідь на звернення Ющенка, прем'єр Угорщини порадив йому переконати Зеленського "не шантажувати мою країну та не погрожувати її лідерам". Орбан наголосив, що його країна "не надсилатиме ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну".

Також ми писали, що в розслідуванні угорського видання вказується, що кошти з австрійського банку Raiffeisen територією Угорщини до кордону з Україною під час повномасштабної війни перевозила компанія Criterion. Зазначається, що вона належить Іштвану Гаранчі, який є близьким другом прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Однак, після того, як цю функцію перебрали на себе інкасатори "Ощадбанка", їх було затримано. Видання поділилося, що з початку повномасштабної війни такі перевезення готівки регулярно проходили через Угорщину. За словами джерел, знайомих з перевезеннями, подібні операції були повністю законними, інакше компанія та причетні особи не змогли б здійснювати таку діяльність.

