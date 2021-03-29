Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

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Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області – 21 та у Донецькій області – 13.

Здебільшого події стосувалися незаконної агітації – 12, підкупу виборців – 5, фальсифікації виборчих документів – 5, незаконних опитувань – 2, фотографування виборчого бюлетеня – 1, звезення виборців – 1, знищення агітаційних матеріалів – 1, спроби винесення виборчого бюлетеня – 1, знищення виборчого бюлетеня – 1 та перешкоджання роботі виборчої комісії – 1.

Під час проміжних та повторних виборів депутатів сільських, селещних, міських рад до органів поліції надійшло 5 заяв та повідомлень (по 1 – у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях).

У Донецькій області розпочато два кримінальні провадження за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

Відзначається, що загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу.

Проміжні вибори до Ради 28 березня

Сьогодні в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) пройшли проміжні вибори народних депутатів України. За їх підсумками мають обрати двох парламентарів.

Голосування проходило на 112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

На Івано-Франківщині голосування відбулося на 117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних). Виборчий округ № 87включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

За попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів загалом зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.

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Автор: Людмила Жерновська