Михайло Подоляк вважає, що кількість вибухів на військових складах та нафтобазах РФ збільшиться.

Російська Федерація може перенести бойові дії на свою територію. Росіяни можуть далі продовжити щось підривати.

Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

"Інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Адже це зрозуміло. І неважливо хто там буде воювати. Може бути, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати", - вважає радник глави ОПУ.

За його словами, неприємності на базах з паливом та складах зі зброєю триватимуть

"Навіть якщо Україна не буде до цього причетна, безумовно, ми будемо з цікавістю за цим спостерігати, як падає велика та потужна російська вертикаль влади", - підсумував Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 квітня стало відомо, що у місті Білгород загорілася нафтобаза. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков тоді повідомив про двох постраждалих в результаті пожежі - це працівники нафтобази.

Ще одна нафтобаза днями загорілася в Брянську.

Після цих інцидентів сталася ще одна неприємність, але вже в Бєлгородській області поруч з кордоном з Україною загорівся склад з боєприпасами, а жителі Воронежа повідомили про два вибухи.

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