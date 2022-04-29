Російська Федерація може перенести бойові дії на свою територію. Росіяни можуть далі продовжити щось підривати.
Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода"
"Інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Адже це зрозуміло. І неважливо хто там буде воювати. Може бути, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати", - вважає радник глави ОПУ.
За його словами, неприємності на базах з паливом та складах зі зброєю триватимуть
"Навіть якщо Україна не буде до цього причетна, безумовно, ми будемо з цікавістю за цим спостерігати, як падає велика та потужна російська вертикаль влади", - підсумував Подоляк.
Як раніше повідомляв УНІАН, 1 квітня стало відомо, що у місті Білгород загорілася нафтобаза. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков тоді повідомив про двох постраждалих в результаті пожежі - це працівники нафтобази.
Ще одна нафтобаза днями загорілася в Брянську.
Після цих інцидентів сталася ще одна неприємність, але вже в Бєлгородській області поруч з кордоном з Україною загорівся склад з боєприпасами, а жителі Воронежа повідомили про два вибухи.