Віце-президент США Камала Харріс знаходиться в Польщі, щоб обговорити з місцевою владою ситуацію в регіоні в результаті збройного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляє "Голос Америки", у Харріс запланована зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також іншими офіційними особами, щоб обговорити події в Україні і намітити шляхи розширення допомоги країні, яка стала жертвою російської агресії.
Відзначається, що візит припав на момент гострих дебатів в США і Польщі з питання про доцільність відправлення в Україну бойових літаків радянського виробництва, які знаходяться на озброєнні країн Східної Європи.
Разом з тим, поки неясно, чи буде питання про винищувачі піднято на переговорах Харріс з польськими лідерами.
В ході триденного візиту в регіон Харріс також планує відвідати Румунію.
Як повідомив Білий дім, в ході візиту в ці країни віце-президент США має намір приділити особливу увагу питанням економічної та гуманітарної допомоги Україні.
"В ході переговорів віце-президент також обговорить питання допомоги сусіднім країнам, які зіткнулися з напливом біженців, які рятуються від насильства в Україні", - заявив представник Харріс.
Польща, зокрема, надає допомогу приблизно 1,2 млн українських біженців, які знаходяться на її території.
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