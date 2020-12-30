В Офісі генпрокурора стверджують, що припинення повноважень судді КС чи звільнення такого судді з посади не охоплюють питання його тимчасового відсторонення у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.

В Офісі генпрокурора заявляють, що відсторонення Олекасандра Тупицького з посади голови Конституційного суду відбулося згідно з чинним законодавством.

Про це йдеться у роз'ясненні Офісу генпрокурора щодо законності указу президента.

В Офісі генпрокурора стверджують, що позиція правового департаменту секретаріату КСУ про те, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу не поширюються на суддів Конституційного суду і не можуть бути застосовані до них, є необґрунтованою.

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Припинення повноважень судді КС чи звільнення такого судді з посади не охоплюють питання його тимчасового відсторонення у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. А відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства. Порядок застосування такого заходу містить як загальні норми, так і спеціальні, які стосуються суддів, а також осіб, що призначаються президентом.

"У зв’язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного суду України, прийняв законний указ у відповідності до вимог чинного законодавства України", - йдеться у роз'ясненні

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Відсторонення Тупицького: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня вдень на офіційному сайті КСУ розмістили коментар Правового департаменту секретаріату Конституційного суду, у якому заявили про незаконність указу президента щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді КС.

28 грудня голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ «Зуєвський енергомеханічний завод».

Також в Офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту щодо відсторонення Тупицького від посади судді.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

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Автор: Денис Прядко