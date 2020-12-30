В Офісі генпрокурора заявляють, що відсторонення Олекасандра Тупицького з посади голови Конституційного суду відбулося згідно з чинним законодавством.
Про це йдеться у роз'ясненні Офісу генпрокурора щодо законності указу президента.
В Офісі генпрокурора стверджують, що позиція правового департаменту секретаріату КСУ про те, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу не поширюються на суддів Конституційного суду і не можуть бути застосовані до них, є необґрунтованою.
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Припинення повноважень судді КС чи звільнення такого судді з посади не охоплюють питання його тимчасового відсторонення у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. А відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства. Порядок застосування такого заходу містить як загальні норми, так і спеціальні, які стосуються суддів, а також осіб, що призначаються президентом.
"У зв’язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного суду України, прийняв законний указ у відповідності до вимог чинного законодавства України", - йдеться у роз'ясненні
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Відсторонення Тупицького: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня вдень на офіційному сайті КСУ розмістили коментар Правового департаменту секретаріату Конституційного суду, у якому заявили про незаконність указу президента щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 28 грудня голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.
- За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.
- Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ «Зуєвський енергомеханічний завод».
- Також в Офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту щодо відсторонення Тупицького від посади судді.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
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