Міністр внутрішніх справ також прокоментував запис розмови Медведчука з колишнім помічником Путіна Владиславом Сурковим.

Кум Путіна Віктор Медведчук, на якого РНБО нещодавно наклала санкції, займався питаннями обміну полоненими для того, щоб повернутися в Україні до влади. А сприяв в цьому йому екс-президент України Петро Порошенко.

Про це в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Медведчук - це кум Путіна. Людина, яка щиро вважає Путіна своїм другом: вони дружать сім'ями, у них хороша комунікація. Ми бачили, що ця розмова (з Сурковим - ред.) відбулася вже після Іловайська, але перед Дебальцевим. І це "хі-хі, ха-ха". Вони пропонують 200 осіб обміняти на 400", - нагадав Аваков.

На думку міністра внутрішніх справ, Медведчуку в Україні владу дав саме Петро Порошенко.

"Він (Медведчук - ред.) цим всім займається для того, щоб повернутися до влади. Петро Олексійович (Порошенко - ред.) намагався підпорядкувати цей механізм, думаючи розв'язати якісь свої проблеми. Він дав Медведчуку ту силу, якої не мав. Де Медведчук був після революції? Ніде"» - підкреслив Аваков.

Але потім Медведчук знову зумів вийти на політичну арену.

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"Я прекрасно пам'ятаю, як намагався стримати групу "Правого сектора" в Івано-Франківській області, де його (Медведчука - ред.) намагалися наздогнати і дачу пограбувати або щось таке. Але його тоді не було на арені. А потім виникла ситуація з трубою, на якій почали заробляти. А потім у них з'явилися гроші, щоб почати скуповувати канали. А потім виявилося, що під час подій 2015 року, а це - скандали з поставками електроенергії в окупований Крим, він (Медведчук - ред.) був теж на "порожньому" місці. Це коли пан Демчишин (Володимир Демчишин - міністр енергетики та вугільної промисловості України в другому уряді Арсенія Яценюка - ред.) уклав договори (про постачання електрики в окупований Крим - ред.). І Яценюк мав з ним конфлікт і практично запропонував йому вийти із зали засідань. Тоді порушили кримінальну справу. А виявилося, що Демчишин тут ні до чого. Йому команду дали укласти договір, а цим займався Медведчук", - сказав глава МВС.

"Медведчук - це цинізм нашої ситуації, який показаний на конкретних речах. Він отримав силу коштом розмов з Путіним. І цю силу тут реалізує. Тому він каталізатор у всіх питаннях", - підкреслив Аваков.

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Аудіозаписи розмов Медведчука і Суркова

На опублікованому в ЗМІ запису кум Путіна Віктор Медведчук і колишній помічник Путіна Владислав Сурков у 2014 році обговорювали постачання електрики в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Служба безпеки України проведе експертизу оприлюднених у ЗМІ аудіозаписів розмови Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова.

Санкції проти Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН