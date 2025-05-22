За його словами, здатність РФ вести війну буде залежати від наявності у неї ресурсів для ведення цієї війни.

Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року, оскільки у Російською Федерації є ресурси продовжувати війну. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний під час форуму про експорт озброєння та військової техніки "Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі".

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось "білого лебедя", який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя в Україні. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", - сказав Залужний.

За його словами, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від наявності у неї перш за все ресурсів для ведення цієї війни. Він відмітив, що з кінця 2023 року-початку 2024 року Росія веде війну на виснаження.

На його думку, перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну. Він сказав:

"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу перш за все. У наших сучасних умовах - а для нас це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати".

Вихід України на кордони 1991 року - думка військових

12 травня один із військових Національної гвардії, командир підрозділу безпілотників із позивним "Чепа" розповів, що, на його думку, перемовини з РФ можливі лише після повного виходу російських сил до кордонів, визначених у 1991 році.

У квітні головний сержант роти снайперів бригади "Рубіж" Микола "Раптор" заявив, що для України перемогою стане навіть припинення війни з Російською Федерацією з мінімальними втратами своїх територій.

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