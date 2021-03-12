Ахметов купив дві будівлі - розкішну віллу і будинок по сусідству, а також ділянку площею 7600 квадратних метрів.

Старший син бізнесмена Ріната Ахметова купив у передмісті Женеви (Швейцарія) віллу за два мільярди гривень.

Про це повідомив журналіст Сергій Лещенко на YouTube.

За його даними, Дамір 7 грудня 2020 року придбав нерухомість на березі Женевського озера, в селі Везена. Він купив дві будівлі - розкішну віллу і будинок по сусідству, а також ділянку площею 7600 квадратних метрів.

Продавцем був Мансур Акрам Одже, французький бізнесмен, що народився в Саудівській Аравії. Він входить до списку 100 найвпливовіших арабів світу, будучи співвласником імперії TAG І Команди McLaren Formula One.

Майно Ахметова:

"Forbes" оцінює статки Ріната Ахметова в 7,6 мільярда доларів.

У 2007 році Ахметов за 220 мільйонів доларів купив триповерхову квартиру в житловому комплексі "One Hyde Park" в Лондоні. Ще як мінімум 60 мільйонів доларів він витратив на меблювання.

У 2019 році Ахметов купив палац бельгійського короля Леопольда II на Французькій Рив'єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Він заплатив 200 мільйонів євро за віллу "Les Cedres" виробнику алкогольних напоїв Campari Group.

У Ахметова також є розкішний будинок на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

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Автор: УНІАН