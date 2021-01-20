Патрульні зупинили чиновника за кермом.

Патрульні поліцейські зупинили заступника віце-прем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немилостивого за підозрою у водінні в нетверезому стані.

Читайте такожУ Києві поліція затримала екс-нардепа за п'яне водопостачання - той влаштовував скандал у відділку (відео)У мережі опублікували відео, зняте нагрудною камерою одного з поліцейських, пише «Антикор».

На відео видно, що Немилостивий відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть влаштував бійку з патрульними.

Також відображений момент, як чоловік йде з ключами до співробітників Національної поліції. У цей момент коп, звертаючись до колеги, сказав: «Він синій наглухо».

Заступник Уруського спробував віддати ключі патрульним і піти, але правоохоронець не давав йому цього зробити. Коли коп пішов за чоловіком і закликав його зупинитися, той сказав: «Я заступник міністра!».

Між водієм і правоохоронцями сталася перепалка, в ході якої Немилостивий кричав, щоб копи «прибрали руки». На записі також є момент штовханини між чиновником і патрульними.

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Автор: УНІАН