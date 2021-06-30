Голова фракції "Слуга народу" повідомив, що витратив виграні гроші на пиво для всіх присутніх у пабі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як виграв 300 доларів завдяки вчорашній перемозі української збірної над Швецією в матчі 1/8 фіналу "Євро-2020".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

Арахамія зазначив, що матч між збірними України та Швеції дивився разом з компанією друзів у пабі. За його словами, в цій компанії були звичайні люди. Відвідувачі пабу робили ставки на виграш команди.

"Я поставив 2-1. Виграв 300 доларів і витратив на пиво для всіх людей, які були присутні в залі", - зазначив він.

Арахамія наголосив, що вчорашня гра була "дійсно яскравою".

При цьому, коли журналісти запитали його, хто з українських футболістів забив голи, то Арахамія не змін відповісти.

Він також висловив думку, що в перемозі української збірної над збірною Швеції допоміг флешмоб.

"Я вже кажу: давайте робити новий флешмоб. Можливо, спрацює", - зауважив депутат.

Арахамія зазначив, що вчорашній матч зацікавив дуже багато людей, які не є великими шанувальниками футболу. За словами депутата, про це свідчили і безлюдні вулиці, які він бачив, коли повертався додому.

Як відомо, 29 червня Україна обіграла Швецію з рахунком 2:1, вийшовши до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 2020 року ("Євро-2020"). В 1/4 фіналу Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину. Гра відбудеться найближчої суботи, 3 липня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк