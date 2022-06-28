На Банковій запевнили, що Зеленський чітко розуміє реальні мотиви Росії, цілі війни та неможливість її закінчити на ультимативних умовах Кремля.

Журналісти CNN, посилаючись на анонімні джерела у Білому домі пишуть, що в адміністрації Байдена сумніваються у тому, що Україна, навіть отримавши більше важкого озброєння, зможе повернути усі території, втрачені після 24 лютого.

У матеріалі CNN зазначається, що серед радників лідера США Джо Байдена нібито точаться дискусії – чи має президент Володимир Зеленський змінити своє визначення української "перемоги".

Водночас, наголошується, що ці їхні оцінки жодним чином не означають, що США почнуть тиснути на Київ і примушувати його до територіальних поступок, щоб швидше закінчити війну з Росією.

Разом з тим у Білому домі озвучили і позитивніший прогноз: ще цього року ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини своєї території.

На такі повідомлення CNN відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. У коментарі LIGA.net він запропонував "дещо інакше дивитися на подібні поразницькі версії" і нагадав, що бліцкригу у росіян не вийшло.

"Виявилося, що вони зовсім не мали реальних уявлень про оборонні та мобілізаційні можливості України. Не мали цих уявлень і наші партнери. А тому зараз росіяни перевели війну до затяжного формату, щоб погратися у виснаження. Не лише у виснаження України, а, найімовірніше, у виснаження політичної волі частини західних політичних еліт", – сказав радник голови ОП.

Він стверджує, що серед партнерів "немає розуміння, як довго триватиме війна, скільки ресурсів потрібно витрачати на неї, як саме її закінчити".

За його словами, Зеленський постійно наголошує: якщо партнери хочуть прискорити вирішення – то треба змінити формати допомоги, насамперед військової.

Радник голови ОП додав, що серед частини західних еліт все ще "блукає підступна віра" в те, що можна повернутися у довоєнний час щодо бізнесу та зв'язків з Росією, а сама РФ – це нібито "непереможний монстр, якому треба поступатися у малому, щоб виграти у великому".

"Втім, ця стратегія точно не працює, тому що Росія – це завжди тільки про подальшу експансію. І будь-яка територіальна поступка сьогодні – це безумовне заохочення подальшої агресії. Звідси і наші спроби публічно пояснити неможливість жодних інших сценаріїв, крім як завдати тактичної воєнної поразки РФ. Навіть якщо це важко та ресурсно надзвичайно затратно", – сказав він.

Подоляк запевнив, що Зеленський чітко розуміє реальні мотиви Росії, мету війни та неможливість її закінчити на ультимативних умовах Кремля.

"Просте питання: навіщо нам рухатися свідомо програшним шляхом, якщо країна вже понад чотири місяці веде ефективну оборонну війну?" – зазначив він.

Нагадаємо, на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відносини з РФ не зможуть повернутися на той рівень, який був до 24 лютого.

Напередодні прем'єр Британії Борис Джонсон закликав західних союзників твердо стояти у підтримці щодо України, бо він сам відклав убік свої внутрішньополітичні труднощі. Джонсон заявив, що Путіну не можна дозволити безкарно "розколоти" Україну.

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