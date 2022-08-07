Плани Путіна цілком очевидні, а ЗСУ можуть їх "обнулити", впевнений експерт.

Російські окупанти активізують бойові дії на Донбасі з метою тиску на владу України та українців, щоб змусити їх піти на переговори. Напруженість може наростати впродовж кількох тижнів. Однак українські воїни можуть "обнулити" плани Путіна щодо Донбасу.

ПРо це в коментарі OBOZREVATEL заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Судячи з усіх джерел інформації, у тому числі відкритих, за повідомленнями про візити Шредера, по спробах розіслати по всіх західних країнах своїх представників з метою формування якоїсь проросійської позиції, Путін намагається вийти на переговори, але на своїх умовах", – сказав експерт.

Сунгуровський впевнений, що з цією метою Путін наказуватиме аж до переговорів "відкушувати шматок за шматком" української території, задля посилення переговорних позицій.

"Путін нібито каже Україні: якщо ви не підете на переговори зараз, то далі буде ще гірше. Ми відкусимо ще більше території, вб'ємо ще більше ваших людей. Він намагається створити не лише зовнішній, а й внутрішній тиск на українську владу", – сказав Сунгуровський.

На його переконання, плани Путіна щодо Донбасу та України загалом не є таємницею. Усі кроки російського диктатора прорахували Збройні сили України, а також партнери.

"Всі це чудово бачать. Тому я сподіваюся, що його спроби будуть обнулені... З нашого боку є і бажання, і готовність, і моральний дух. Нам потрібна лише військово-технічна допомога в тих обсягах і тими темпами, які необхідні для створення військового паритету на лінії зіткнення. Тоді обнулення цих планів відбуватиметься дуже швидкими темпами. Як і обнулення самого російського угруповання", – підсумував Сунгуровський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що психіатр описав стан диктатора і зазначив, що Путін - "психопат з ознаками садиста".

Нещодавно про можливого двійника Путіна висловився керівник української розвідки Кирило Буданов.

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