Олена Шуляк заявила, що документ також передбачає компенсацію за зруйноване житло.

Українці, чиє житло зруйнувала російська армія, зможуть вибрати місце, де хочуть отримати нове житло. Така опція передбачена в законопроекті про відшкодування зруйнованого і пошкодженого житла.

Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону UAразом.

"Зруйновані приватні житлові будинки, Садові та дачні будинки будуть відбудовуватися державою на земельній ділянці, де вони розміщувалися. Що ж стосується квартир - на тій же ділянці, де стояв Багатоквартирний будинок, може бути збудований аналогічний. Він також може бути зведений в тому ж кварталі або мікрорайоні. Але ми спеціально не обмежуємо прив'язку до місця проживання - тому люди зможуть самі вибрати населений пункт, де хочуть жити", - пояснила Шуляк.

При цьому вона вказала, що новий населений пункт, який оберуть українці, повинен відповідати населеному пункту, в якому жили до війни за певними характеристиками, наприклад, за кількістю населення. За її словами, вартість квадратних метрів у великих та в невеликих містах відрізняються.

"Якщо ж людина з меншого міста захоче жити, наприклад, у Києві - ми передбачили механізм доплати за житло. Однак у нас є віра, що люди в основному будуть повертатися у свої будинки", - додала політик.

Крім того, документ передбачає компенсацію за зруйновані приватні будинки, квартири. Також компенсацію можна буде отримати та за недобудовані об'єкти за умови, що були зведені опорні та зовнішні огороджувальні конструкції.

Варто відзначити, що наразі проект закону №7198 проходить друге читання в українському парламенті.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України. Тільки в Харкові станом на 21 квітня зруйновано 1 тисяча 929 житлових будинків.

22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на відновлення України після війни необхідно буде мінімум 600 мільярдів доларів.

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