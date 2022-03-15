В російских загарбників залишається дуже потужний запас ракет,констатують в Офісі президента.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припускає, що російські фашисти збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами української території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватись. До цього треба бути готовими. Ще по містах будуть бити, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, будуть намагатись ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

За його даними, ворог увів на територію України 90 відсотків свого воєнного потенціалу, третина з якого вже знешкоджена - знищена або недієздатна.

"Є певні резерви, до 10 батальйонно-тактичних груп. Але на такому розмаху бойових дій можна не хвилюватися взагалі. Нових взяти немає де. Щось вони можуть "нашкрябати", десь 10 тис., але якщо вони втрачають по кількасот, тисяч на добу, то на 10 діб їх вистачить", - додав Арестович.

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