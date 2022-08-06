Російське командування продовжує накопичувати сили на Миколаївському і Криворізькому напрямку. Окупанти збираються на тільки оборонятися від контрнаступу, але і перейти в атаку. Однак це рішення стане "самогубством". Ворог зможе досягти якихось ситуативних успіхів, але далі його спіткає провал.
Чому російських окупантів чекає поразка на півдні, розповіли в Стратегічному командуванні ЗСУ.
Противник активізувався на Херсонському плацдармі і провів вкрай невдалий штурм в районі Лозової. На Миколаївському і Криворізькому напрямі рашисти нарощують сили і засоби, а кількість обстрілів зросла, хоча боєприпаси у окупантів обмежені. Все це свідчить про намір не тільки оборонятися від ЗСУ, а й атакувати.
Перекидання техніки та особового складу через Берислав дає зрозуміти, що окупанти хочуть посилити тиск на позиції українських захисників на лівому березі Інгульця, зокрема — в районі Давидова Броду. За минулу добу на цей напрямок було перекинуто як мінімум 60 одиниць техніки.
Рашисти також стягнули на південь 203-мм САУ 2С7 "Піон". Вісім штук зафіксовано неподалік від Херсона, а ще 18 — на правому березі Інгульця. За допомогою цієї техніки ворог прагне досягти якогось паритету з далекобійною артилерією ЗСУ та знищувати укріплені райони.
Однак у росіян є кілька явних проблем. Відсутність повноцінної логістики призводить до недостатнього забезпечення угруповань. А їх число постійно збільшується і паралельно зростає потреба в поставках ресурсів. Складів з боєприпасами рашистам теж не вистачає, і ЗСУ продовжують знищувати ці об'єкти.
Якщо в таких умовах командування РФ пожене солдатів в атаку, то це буде "самогубством". У Стратегічному командуванні ЗСУ порівнюють такий наступ зі спробою збігти на гору. Якихось ситуативних успіхів ворог досягне з урахуванням кількості накопичених військ на півдні. Але потім вся "ця маса оступиться і стрімголов покотиться вниз".
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чому не варто боятися загрози прориву в напрямку Миколаєва, Запоріжжя і Кривого Рогу. За його словами, ЗСУ добре окопалися, а РФ володіє набагато меншою кількістю бійців, ніж станом на 24 лютого.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.