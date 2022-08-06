Відсутність логістики та недостатнє забезпечення війська призведе до провалу окупантів.

Російське командування продовжує накопичувати сили на Миколаївському і Криворізькому напрямку. Окупанти збираються на тільки оборонятися від контрнаступу, але і перейти в атаку. Однак це рішення стане "самогубством". Ворог зможе досягти якихось ситуативних успіхів, але далі його спіткає провал.

Чому російських окупантів чекає поразка на півдні, розповіли в Стратегічному командуванні ЗСУ.

Противник активізувався на Херсонському плацдармі і провів вкрай невдалий штурм в районі Лозової. На Миколаївському і Криворізькому напрямі рашисти нарощують сили і засоби, а кількість обстрілів зросла, хоча боєприпаси у окупантів обмежені. Все це свідчить про намір не тільки оборонятися від ЗСУ, а й атакувати.

Перекидання техніки та особового складу через Берислав дає зрозуміти, що окупанти хочуть посилити тиск на позиції українських захисників на лівому березі Інгульця, зокрема — в районі Давидова Броду. За минулу добу на цей напрямок було перекинуто як мінімум 60 одиниць техніки.

Рашисти також стягнули на південь 203-мм САУ 2С7 "Піон". Вісім штук зафіксовано неподалік від Херсона, а ще 18 — на правому березі Інгульця. За допомогою цієї техніки ворог прагне досягти якогось паритету з далекобійною артилерією ЗСУ та знищувати укріплені райони.

Однак у росіян є кілька явних проблем. Відсутність повноцінної логістики призводить до недостатнього забезпечення угруповань. А їх число постійно збільшується і паралельно зростає потреба в поставках ресурсів. Складів з боєприпасами рашистам теж не вистачає, і ЗСУ продовжують знищувати ці об'єкти.

Якщо в таких умовах командування РФ пожене солдатів в атаку, то це буде "самогубством". У Стратегічному командуванні ЗСУ порівнюють такий наступ зі спробою збігти на гору. Якихось ситуативних успіхів ворог досягне з урахуванням кількості накопичених військ на півдні. Але потім вся "ця маса оступиться і стрімголов покотиться вниз".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чому не варто боятися загрози прориву в напрямку Миколаєва, Запоріжжя і Кривого Рогу. За його словами, ЗСУ добре окопалися, а РФ володіє набагато меншою кількістю бійців, ніж станом на 24 лютого.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: