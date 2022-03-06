На Банковій зауважують, що Зеленський готовий розмовляти з будь-якого пункту порядку денного.

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга наголошує, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Ми виступаємо за зупинення війни і за мирні переговори. І президент України готовий до прямих перемовин з Путіним. І не боїться розмовляти з будь-якого пункту порядку денного. Звичайно, без жодних ультиматумів і твердо", - наголосив Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Зеленський закликав Путіна піти з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. "Ми не нападаємо на Росію, ми не в НАТО, у нас немає ядерної зброї. Що я повинен сказати, що я повинен дати, кому я повинен щось дати?... Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас? Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що сідати за стіл переговорів з ним потрібно не так, як Путін це робить з іншими лідерами - на відстані в 30 метрів. "Я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати. Я не кусаюсь. Я нормальний мужик. Сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо. Ми не терористи. Ми не захоплюємо банки і не захоплюємо чужі землі", - заявив глава держави.

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