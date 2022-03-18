Для росіян це буде "болісним падінням" і вони це відчують.

Президент України Володимир Зеленський заявив, ща атакуючи Україну, Росія знищить усі свої досягнення та повернеться до "лихих 90-х".

Про це він заявив у відеозверненні.

"Триває 23-тя доба нашої вітчизняної війни. Після восьми років війни на сході. Окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Я впевнений, що, атакуючи нас, вони знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підніматись, – як кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави", - зазначив президент.

За його словами, такою буде для Росії ціна війни проти України.

"Це для них буде падінням, болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів", - сказав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: