Виконання указу президента покладено на Генштаб та Київську ОДА.

Президент України Володимир Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області.

Відповідний указ №156/2022 від 21 березня опубліковано на сайті глави держави.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області", - йдеться в документі.

Генеральному штабу Збройних сил України, Київській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх жителів українських міст із закликом боротися з окупантами.

За даними британської розвідки, Київ залишається головною військовою ціллю російських військ, попри невдачі в наступальній операції. Ворог може спробувати оточити українську столицю в найближчі тижні.

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