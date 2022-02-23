Частина військ перебуває лише за п'ять кілометрів від українського кордону, їхня ймовірна чисельність - "майже 100%", сказав чиновник.

Співробітник Міністерства оборони США заявляє, що більшість російських підрозділів, які сконцентровані навколо України, вже висунулися на передові позиції. Повітряна розвідка відстежуватиме переміщення російських військ.

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставленого співробітника Пентагону, РФ розгорнула "майже 100% від тих потенційних сил, які Пентагон очікував при можливому вторгненні".

Такі формулювання він виголосив за кадром брифінгу. За словами чиновника, війська перебувають "досить близько" до кордону з Україною, деякі - "всього за п'ять кілометрів".

У Путіна є "повний спектр можливостей" щодо перекинутих до кордону з Україною військ, включаючи "значний наступальний ракетний потенціал", - сказав високопоставлений представник Міноборони.

"У нього понад два десятки бойових кораблів у Чорному морі. Більшість з них - надводні бойові кораблі. Є крилаті ракети, є балістичні ракети. У нього є бронетехніка, артилерія, звичайно, піхота, у нього є спецназ", — сказав високопоставлений представник Міноборони.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив:

"Ми будемо стежити за так званими операціями під псевдопрапорами, коли Росія інсценує драматичну подію, щоб виправдати напад, і ми продовжимо вивчати способи підвищення нашої готовності, як це зробили США та інші країни, розгорнувши додаткові війська на східному фланзі НАТО. Ми будемо уважно стежити за тим, що росіяни говорять і що роблять - як їхні слова співвідносяться з їхніми діями"

Російські збройні сили "розосереджені навколо України та Білорусі, максимально готові" до вторгнення, додав високопоставлений представник Міноборони.

Раніше видання Newsweek з посиланням на представників американської розвідки повідомило, що адміністрація Джо Байдена повідомила Володимиру Зеленському про підготовку Росією повномасштабного вторгнення в найближчі 48 годин.