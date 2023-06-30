У РФ різні "незрозумілі актори вже думають про переділ влади", попередив радник очільника Офісу президента України.

У РФ почався внутрішній хаос, диктатор Володимир Путін втратив контроль, і владу намагався перехопити Секретар ради безпеки Микола Патрушев.

У Росії на чолі вразливої системи влади з'являється слабкий лідер, і це перевертає тезу тих, хто вважав, що війна має закінчитися поразкою України, сказав радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк, в інтерв'ю Corriere della Sera.

За його словами, це пов'язано з тим, що у РФ різні "незрозумілі актори вже думають про переділ влади", і ядерні арсенали знаходяться під загрозою.

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"...Зараз почався внутрішній хаос. Путін втратив контроль, король голий. Тому демократичний світ має зрозуміти, що він більше не той партнер, з яким можна вести переговори", - додав співрозмовник.

Подоляк додав, що в Росії є змовницькі групи. Крім того, радник глави ОП повідомив, що у критичній фазі з приватною військовою компанією "Вагнер" Микола Патрушев "спробував перехопити владу, але це не подобається всій номенклатурі".

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У РФ члени ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували заколот 24 червня нібито через те, що кадрові російські військові завдали удару по їхньому тиловому табору. Найманці змогли взяти під контроль два міста - Ростов-на-Дону і Воронеж, збили військовий літак і кілька вертольотів й висунулися у бік Москви.

Бунт "Вагнера" різко завершився у той же день, коли і розпочався, після телефонної бесіди Пригожина з відома Володимира Путіна з псевдопрезидентом Білорусі Олександром Лукашенком. Найманцям дали гарантії безпеки, і вони можуть вирушити на білоруську територію.

На думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, Пригожину треба дістатися до Центральної Африканської Республіки, і там він сподівається "пересидіти" російського диктатора.

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