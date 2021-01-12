Санду розпочала зустріч із Зеленським / фото t.me/Segodnya_life
Новий президент Модовий Майя Санду розпочала свій перший візит в Київ як голова держави.
Відвідування України є першим закордонним візитом Санду в якості президента Молдови.
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За результатами перемовин Санду і президент України Володимир Зеленський мають підписати низку двосторонніх документів.
фото t.me/Segodnya_life
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