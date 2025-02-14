Зокрема, це доведеться зробити, якщо Україні не дозволять вступити в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що за певних умов Україні може доведеться збільшити чисельність армії до 1,5 млн військових.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Якщо ми не в НАТО, або допоки не в НАТО - це говорить про те, що ми з вами будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна себе захисти. Тобто, це відповідна натівська зброя, і відповідна кількість воїнів, наших українських. Але, що це за кількість? - Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими - це буде армія півтора мільйона. Півтора мільйона. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж півтора мільйона, але приблизно бойові бригади - так, будуть десь у два рази менші, аніж ті, що нам потрібні. У них 220. У нас 110 на сьогодні бойових бригад. Значить нам потрібно 220", - наголосив Зеленський.

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Як додав президент, якщо в українському бюджеті є дотація на сусу, приблизно, у 40 мільярдів гривень, а потрібно хоча б у півтора рази збільшити, а це приблизно 60 млрд щороку.

Водночас, постає питання, звідки будуть взяті ті кошти.

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогоднішня Америка і президент Трамп не готові говорити про вступ України до Північноатлантичного Альянсу. "Я говорю про те, що є в офіційному доступі... Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація з росіянами. Вони вважають, що НАТО в Конституції України є головним чинником окупації", - підкреслив Зеленський.

Крім того, Росія хоче перекинути ще тисячі військових КНДР у Курську область. Президент України повідомив, що це відбувається "не через хороше життя" у окупантів.

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