Президент заявив, що раніше у світі не вірили, що Україна вистоїть більше тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вже усі в світі знають, що ставка на Україну є виграшною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"24 лютого більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо більше тижня. Дехто говорив – три дні. Ще місяць тому доводилось переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер... Тепер усі це знають", - наголосив Зеленський.

"Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок, наша держава - це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи. А передусім те, яким бути – та чи бути взагалі – життю в центрі та на сході нашого континенту", - додав президент.

"Буча, Бородянка, Гостомель, Охтирка, Чернігів і Суми, Ізюм, Харків, Волноваха, Золоте, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна і Маріуполь... Ракетами по Одесі і Краматорську, Житомиру, по Львову, Кременчуку і Кривому Рогу... По всіх містах і громадах України Росія показала, що вона хоче і може принести Європі насправді. Що вона може принести у Кишинів, в Тбілісі, у Гельсінкі, у Вільнюс, у Варшаву, у Прагу, у всі міста та країни, які російські державні пропагандисти вже давним-давно відкрито позначають як нібито ворогів для Москви", - відзначив глава держави.